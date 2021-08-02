В Новосибирске мужчина отобрал мобильник у подростка, угрожая ему ножом

Мужчина отобрал у 16-летнего мальчика мобильник, угрожая ему ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело против сибиряка, ограбившего подростка на улице. Мужчина отобрал у 16-летнего мальчика мобильник, угрожая ему ножом.

— В ходе следствия было установлено, что вечером 23 июля во дворе одного из домов по улице 20-го Партсъезда неизвестный мужчина, угрожая 16-летнему подростку ножом, похитил у него мобильник за 69,5 тысяч рублей и сбежал, — сообщили в областном Следственном комитете. — В полицию обратились родственники мальчика, с его слов был составлен фоторобот грабителя. И по ориентировке, 28 июля, он был задержан в Бердске. Вскоре удалось найти и похищенный телефон.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сейчас сибиряка уже допросили, он находится под стражей.

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