В Новосибирске на улице Нарымской вместо бараков построят три многоэтажки

Строительство начнется в сентябре.

Бараки на улице Нарымской и Обдорской совсем скоро исчезнут: мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в ближайшие годы там появятся три современных многоэтажки.

- Считаю эту площадку очень важной с точки зрения благоустройства, расселения и перспективного строительства, так как это фактически центр города, рядом находится Нарымский сквер. Это одно из последних мест в центральной части Новосибирска, где остались старые двухэтажные дома. Задача расселения ветхого жилья стояла давно. Право зайти на эту территорию выиграла компания «Дом-Строй Новосибирск». Силами инвестора уже расселено несколько частных домов, снесён двухэтажный многоквартирный дом. Сегодня демонтируют барак. Также мэрии предстоит договориться по поводу расселения и сноса с жителями соседних домов. Думаю, общий язык найдём и будем продолжать комплексное развитие данной территории», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Строить первую высотку, в которой будет 400 квартир, начнут уже этой осенью. Это будет дом во французском стиле, в котором предусмотрены комфортный паркинг, зелёный двор, спортивные и детские площадки. Все работы планируется завершить до конца 2025 года, но не исключекно, что высотку сдадут раньше.

К слову, подрядчик благоустроит и территорию рядом с новым жилым комплексом: вдоль улиц Нарымской и Писарева построят тротуар. Также в планах инвестора – строительство нового детского сада внутри жилого комплекса.

Важный момент: большинство жильцов из бараков уже расселили. К расселению дома № 73 на ул. Обдорской, в котором проживает 14 семей, мэрия Новосибирска планирует приступить ранее указанного в договоре срока – в сентябре этого года.