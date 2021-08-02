В Новосибирске иномарка сбила подростка на велосипеде: мальчик в больнице

В Новосибирске иномарка сбила подростка на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила подростка на велосипеде. ДТП случилось вечером , 1 августа, в Центральном районе города.

— Примерно в десять часов вечера 54-летний водитель автомобиля «Субару Импреза» ехал по улице Орджоникидзе со стороны улицы Красный проспект, в сторону улицы Каменская. Около дома №27 по улице Орджоникидзе он сбил велосипедиста, который ехал справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В ДТП пострадал 17-летний велосипедист, его доставили в больницу с ушибом левой стопы. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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