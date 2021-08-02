Фото и видео Дня ВДВ в Новосибирске 2 августа 2021 года: как десантники отметили праздник без фонтанов

Больше всего соцсети удивили двое десантников на двухъярусной кровати, которых провёз по улицам пикап. Фото: artamonov013
Публикуем фото и видео Дня ВДВ в Новосибирске 2 августа 2021 года. День воздушно-десантных войск сегодня пришлось отмечать в особых условиях:в городе отключили фонтаны, из-за третьей волны коронавируса общегородские мероприятия отменили. Но мужчины в голубых беретах и тельняшках попадаются на разных улицах.
«С праздником, братцы!» — пишут сибиряки. Фото: _artemmka_
Наряжаются в форму десантников не только они, но и женщины.
— Поздравляю своего сына и всех ребят с Днём воздушно-десантных войск. Желаю всегда держаться уверенно и на земле, и в воздухе, желаю всегда иметь надежный десант друзей в жизни, — пишут новосибирцы в «Инстаграме».
Матери поздравляют с праздником своих сыновей. Фото: elena.ovv
Главными звездами дня стали двое новосибирцев, которые проехали по Красному проспекту на двухъярусной кровати в кузове пикапа. Мужчины нарядились в военную форму, а к кровати привязали флаг с надписью «ВДВ». Правда, водителя, который подвозил их, пришлось оштрафовать за нарушение правил перевозки людей. Видео с сибиряками стало хитом в соцсетях.
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