По инициативе депутатов «Единой России» в регионах капитально отремонтируют школы

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Депутат Законодательного собрания Олег Иванинский и член общественного совета «Городская среда», ректор НГУАДИ Наталья Багрова не только проверили ход работ, но и обсудили новую программу, согласно которой в ближайшие пять лет в регионах капитально отремонтируют школы.

Новая школа на улице М. Немыткина, которая строится по национальному проекту «Жилье и городская среда», рассчитана на 1100 мест. В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. На сегодняшний день подрядчик уже завершает возведение блоков здания и приступает к внутренней отделке помещений.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» запустила и развивает проект не только строительства, но и капитального ремонта школ. 19 июня на съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет.

- Не секрет, что развитие социальной инфраструктуры в Новосибирске сильно отстает от строительства жилья. Хотя качество жизни для людей - это не только теплые стены и чистые дворы, но также детские сады и школы рядом с домом. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь фракция «Единой России» окажет правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ. Важно, чтобы жители региона принимали непосредственное участие в обсуждении проектов и вносили свои предложения в народную программу, - отметил Олег Иванинский.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегические сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В работе приняли участие общественники - представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.