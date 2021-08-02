Десантники прокатились по Новосибирску на двухъярусной кровати в кузове машины

Десантники решили прокатиться по городу на кровати. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

В Новосибирске из-за коронавирусных ограничений официальные торжества на День ВДВ отменили. Однако некоторых предприимчивых сибиряков такие запреты не остановили: десантники свой праздник второго августа решили отметить во что бы то ни стало. Правда, не совсем обычным образом.

В соцсетях появилось видео, где по городу катается пикап с установленной в кузове армейской двухъярусной кроватью, где, судя по всему, отлично проводят время мужчины в тельняшках, беретах и военной форме. У изголовья кровати развевались флаги ВДВ.

Буквально за час видеоролик на странице сообщества «АСТ-54» в инстаграме собрал больше 45 тысяч просмотров и сотни комментариев. Не обошла его своим вниманием и полиция. Правда, вместо «лайка» водителю выписали штраф.

— Сегодня в 10:38 на улице Красный проспект, 200, автомобиль Toyota Tundra под управлением 40-летнего водителя перевозил 2-х пассажиров в кузове автомобиля на двухъярусной кровати. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», а также выписан штраф в размере 500 рублей, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Смотреть видеосюжет Двое новосибирцев проехали на двухъярусной кровати в кузове пикапа в день ВДВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.