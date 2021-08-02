Пробки на вечер в Новосибирске 2 августа 2021 года: сложно проехать по улице Фабричной

Пробки на вечер в Новосибирске 2 августа 2021 года затронули оба берега.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске 2 августа 2021 года затронули оба берега, однако в целом на дорогах сейчас довольно свободно. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 3 балла.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Кирова, Никитина, Пролетарская, Гаранина, Кошурникова, проспект Дзержинского, Дуси Ковальчук, Красный проспект, Гоголя, Нарымская и Богдана Хемльницкого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Станиславского, Котовского, Титова, Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев, Мира и Петухова.
Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту движение свободное.
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