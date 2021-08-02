Пробки на вечер в Новосибирске 2 августа 2021 года: сложно проехать по улице Фабричной

Пробки на вечер в Новосибирске 2 августа 2021 года затронули оба берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 2 августа 2021 года затронули оба берега, однако в целом на дорогах сейчас довольно свободно. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 3 балла.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Кирова, Никитина, Пролетарская, Гаранина, Кошурникова, проспект Дзержинского, Дуси Ковальчук, Красный проспект, Гоголя, Нарымская и Богдана Хемльницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Станиславского, Котовского, Титова, Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев, Мира и Петухова.

Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту движение свободное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.