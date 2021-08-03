Погода в Новосибирске на 3 августа 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

День будет тёплым, но дождливым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 3 августа 2021 года будет жаркой и дождливой. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 26…+28 градусов. По области температура поднимется до +33 градусов. Могут быть кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», погода в Новосибирске на 3 августа 2021 года будет немного прохладнее. Утром будет +16...+20 градусов, днем — +21...+24, а вечером понижение до +17 градусов тепла. Весь день пасмурно, небольшие дожди и слабый ветер до 2,7 м/c.

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