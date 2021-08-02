Военные рассказали, как вытаскивали застрявшую под мостом в Новосибирске пушку

Военным пришлось спустить колеса у машины, чтобы выехать из-под моста. Фото: Стоп-кадр

Сегодня, 2 августа, в Новосибирске на выезде из Академгородка под мостом застряла самоходная пушка 2С7 «Пион» и машина, перевозившая ее. Военные, недооценившие габариты своей техники, рассказали, как решали эту ситуацию.

— Во время перевозки военной техники с полигона Кольцово в пункт постоянной дислокации военнослужащие остановились под железнодорожным мостом, после чего снизили давление в шинах и продолжили движение, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

К счастью, достать пушку из-под моста все же удалось без происшествий, однако некоторое время из-за сложившейся ситуации на проспекте Строителей была пробка.

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