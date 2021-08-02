Новосибирец сорвал с шеи прохожей цепочку за 60 тысяч рублей

Задержанный воровал украшения и сдавал в ломбард. Фото: Архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело в отношении сибиряка за кражу золотой цепи с шеи местной жительницы. Инцидент произошел у здания по улице Власова 29 июля. Потерпевшая рассказала, что неизвестный ей мужчина сорвал с ее шеи украшение на сумму 60 тысяч рублей.

— Преступник был установлен и задержан, им оказался 41-летний местный житель. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по новосибирской области.

Известно, что это не первый подобный случай. Похожим злодеянием обвиняемый уже занимался ранее. В каждом из случаев жертвами мужчины были женщины с золотыми украшениями. Похищенное он сдавал в ломбард, а полученные деньги тратил на себя.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

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