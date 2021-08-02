Сибиряк вывез краденый товар через запасной выход магазина

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

По данным дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, большинство происшествий в минувшие выходные дни произошло в учреждениях торговли. Чаще всего это были попытки хищений и повреждения имущества.

31 июля в 16.35 в супермаркете на улице Кошурникова бойцами ГБР-72 ГВАРДИИ был задержан с поличным 32-летний мужчина - житель Ленинского района, пытавшийся похитить товары на сумму 8300 рублей. В его корзине, которую он провез через запасной выход, лежали две банки кофе Carte Noire, три бутылки водки «Белуга», три баллона пены для бритья Gillette и лезвия для бритвы Venus. Задержанный был передан «гвардейцами» полицейским.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

31 июля в 22.35 сигнал тревоги поступил из магазина, находящегося на улице Сибиряков-Гвардейцев. Прибывший экипаж ГБР-76 задержал пьяного посетителя, который сломал в магазине прилавок, разбил окно и пытался выйти через него наружу. Мужчина был задержан и передан полицейским.

1 августа в 10.04 в магазине автозапчастей, расположенном на улице Большевистской, сработала пожарная сигнализация. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР обнаружили, что в электрощитке произошло короткое замыкание проводки и оплавились провода. Своевременное обнаружение причины тревоги позволило избежать возгорания.

Только за 1 августа в магазинах, расположенных в разных районах города, бойцами групп быстрого реагирования ГВАРДИИ были задержаны: мужчина, похитивший бутылку водки; молодой человек, пытавшийся вынести без оплаты два флакона с мицеллярной водой; и мужчина, укравший бутылку коньяка. А в 23.54 «гвардейцы» вывели из магазина на улице Вертковской двух пьяных мужчин, которые агрессивно и громко конфликтовали друг с другом, щедро используя нецензурную речь.