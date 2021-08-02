В Новосибирске под мостом застряла боевая пушка. Фото: стоп-кадр

В понедельник, 2 августа, в Новосибирске на выезде из Академгородка под мостом застряла самоходная пушка 2С7 «Пион» и боевая машина, перевозившая ее. Очевидцы выложили в сеть видео с места происшествия. На кадрах видно, как кабина машины, перевозившей танк, спокойно проехала под мостом, но груз не дал проехать полностью.

— Участники происшествия спровоцировали внушительную пробку на проспекте Строителей, — написал автор публикации.

На момент написания материала не удалось получить комментарий от представителей военной автоинспекции.

В пресс-службе Центрального военного округа КП-Новосибирск обещали прокомментировать ситуацию позже.

Смотреть видеосюжет В день ВДВ самая мощная пушка в мире застряла под мостом в Новосибирске и собрала пробку

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