Под Новосибирском 12-летний мальчик утонул на глазах у отца

Мальчик утонул на глазах отца.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области произошла жуткая трагедия. На глазах отца утонул 12-летний сын. Это произошло 1 августа в районе деревни Аплаксино Тогучинского района. Ребенка до сих пор еще не достали из воды.
— Его тело ищут водолазы, — уточнил источник КП-Новосибирск.
В обстоятельствах трагедии будут разбираться полицейские и следователи.
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