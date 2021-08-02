Под Новосибирском 12-летний мальчик утонул на глазах у отца

Мальчик утонул на глазах отца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области произошла жуткая трагедия. На глазах отца утонул 12-летний сын. Это произошло 1 августа в районе деревни Аплаксино Тогучинского района. Ребенка до сих пор еще не достали из воды.

— Его тело ищут водолазы, — уточнил источник КП-Новосибирск.

В обстоятельствах трагедии будут разбираться полицейские и следователи.

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