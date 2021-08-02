«Пригрозил ей кирпичом»: новосибирец подговорил друга напасть на свою маму ради двух бутылок водки

Полицейские нашли мужчину, напавшего на пенсионерку, вместе с ее сыном. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске 34-летний мужчина отобрал у 84-летней пенсионерки 2 тысяч рублей и две бутылки водки. Чтобы женщина наверняка отдала то, что требовал сибиряк, он пригрозил ей кирпичом. Это произошло вечером 29 июля в доме на улице Тульской.

— Мужчину задержали в доме на улице Хилокской. Он был вместе с сыном пожилой женщины, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Сибиряк признался, что это он отобрал у мамы друга деньги и спиртное.

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