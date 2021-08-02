Погода в Новосибирске на август 2021 года: когда уйдет тридцатиградусная жара

Август выдастся теплым, но зонты станут частыми спутниками сибиряков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на август 2021 года не порадует: горожанам осталось недолго загорать на пляжах. Дни последнего летнего месяца обещают быть теплыми, но дождливыми. Согласно синоптикам «Гисметео», в первую неделю августа на улице еще будет держаться жара, но вместе с ней придут грозовые ливни.

— С 2 по 10 августа ожидается переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха будет достигать +23…+25 градусов днем и +12…+17 градусов ночью. С 11 августа будет в основном переменная облачность, без осадков, ближе к концу месяца будет два ясных солнечных дня. Температура составит +16…+21 градусов днем и +10…+14 градусов ночью, —сообщает сайт «Gismeteo».

Сервис «Яндекс. Погода» обещает температуру днем около +19...+24 градуса, а ночью от +13 до +17. По прогнозу горожане подольше смогут насладиться солнцем: их ждут 5 ясных дней. Но большую часть августа небо будет затянуто облаками и участятся дожди с грозами.

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