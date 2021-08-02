В Новосибирске такси вылетело на перекресток, где столкнулось с иномаркой: пострадали 4 человека

В ДТП с такси пострадали 4 человека. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В понедельник, 2 августа, около семи часов утра в Октябрьском районе Новосибирска произошло столкновение двух автомобилей: такси Kia Rio и Ford Focus. Авария сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из автомобилей после столкновения врезается в светофор.

— В результате аварии пострадали 4 человека: водители обоих транспортных средств и 2 пассажира из автомобиля Kia Rio, все они доставлены в больницу, — рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.

На данный момент сотрудники ДПС устанавливают все детали произошедшей аварии.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске при столкновении двух иномарок пострадали 4 человека

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