Министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов уходит в отставку

Анатолий Дюбанов переходит на работу в Москву. Фото: DIGIT.NSO.RU
В понедельник, 2 августа, на оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что министр цифрового развития Анатолий Дюбанов уходит в отставку.
Увольнение чиновника связано с тем, что он переходит на работу в федеральное правительство.
Анатолий Дюбанов уточнил, что он продолжит заниматься вопросами цифрового развития экономики.
Пока обязанности Дюбанова будет исполнять его заместитель Павел Жучков.
Как сообщили в минцифре, Анатолий Дюбанов занимал свой пост 11 лет. За это время Новосибирская область первая перевел все услуги в электронный формат, а также первой в Сибири создала региональную службу «112».
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