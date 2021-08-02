Как проходит конкурс по вкладу в развитие благотворительности и добровольчества «Во благо»

В Общественной палате провели пресс-конференцию и рассказали о ходе конкурса «Во благо». Фото: Ксения ЛОШКАРЕВА

Председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов отметил актуальность проекта:

- Этот конкурс привлекает очень большое внимание со стороны некоммерческих организаций и частных лиц. Принять участие в нем может каждый. Федеральный проект «Гражданская инициатива» оценил конкурс «Во благо», и организаторы решили провести региональный этап национальной премии в Новосибирской области по 12 номинациям. Заявки на премию «Гражданская инициатива» уже принимаются, оставить их можно с 25 июня по 5 сентября на сайте. Награждение состоится 18 октября 2021 года, - рассказал Роман Бубенов и посоветовал как можно большему количеству людей принять участие в конкурсе.

Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева подчеркнула важность общественных инициатив для граждан:

- Премия «Во благо» и конкурс «Гражданская инициатива» - это замечательные проекты для поощрения и признания тех людей, которые делают нашу жизнь лучше. Сюда же мы можем отнести и совсем молодой региональный проект «Со мной регион успешнее», который появился только в прошлом году в рамках госпрограммы, которую осуществляет минрегионполитики совместно с Общественной палатой. Этот проект реализуется благодаря ресурсным центрам, и мы видим, что все это реально, открыто, за всем можно наблюдать в соцсетях.

Также Светлана Шибаева отметила, что огромное уважение вызывает системная профессиональная работа Общественной палаты в сфере общественного наблюдения.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева рассказала о подготовке общественных наблюдателей к выборам в Госдуму этой осенью.

- Уже обучены порядка 6000 наблюдателей всех уровней. В планах отправить на каждый избирательный участок как минимум одного наблюдателя. Общественной палате выделили штаб видеонаблюдения, куда могут прийти общественные наблюдатели и другие граждане, которые хотят следить за процессом выборов. Мы будем видеть все происходящее и на каждую возможную неправильную ситуацию или нарушения подавать сигнал, чтобы недочеты тут же исправлялись и это делалось технически быстро, - объяснила Галина Гриднева.