В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы сузят улицу Залесского

Ремонтировать будут тепловую камеру. Фото: Архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске по улице Залесского в Заельцовском районе временно будет ограниченно движение из-за ремонта на теплотрассе. Работы будут проводить с 7 августа по 29 сентября. Об этом рассказали в ГИБДД по области.

— Проезжие части будут сужены на 6 метров по нечетной стороне улицы Залесского в районе здания № 191 по улице Дуси Ковальчук. А также на 4,5 метра по улице Медкарты в районе здания № 3 по улице Залесского для движения в сторону улицы Залесского, — сообщает Госавтоинспекция города Новосибирска.

В связи с проводимыми ремонтными работами в указанный период водителям стоит быть более внимательными на дорогах и двигаться строго по знакам и информационными щитами.

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