Новосибирцам показали храм, расписанный монахинями, которые не боялись высоты

Храм - одна из главных достопримечательностей Колывани. Фото: Валерий Панов

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского при Покровском Александро-Невском женском монастыре — одна из главных достопримечательностей Колывани. Его заложили на Нижней городской площади 2 мая 1882 года. В 1962 году храм закрыли. Постепенно церковь разрушалась. Возрождение началось с 1990 года.

После реставрации храм снова осветили 19 июля 1992 года.

Церковь сначала разрушили, а потом отреставрировали. Фото: Валерий Панов

Внутри церковь расписывали сестры. Удивительно, но только одна имела художественное образование, остальных выбирали по принципу — боишься высоты или нет. Если не боишься, значит кисточку в руках держать научим. А если боишься — сиди и молись на земле.

После реставрации храм снова осветили 19 июля 1992 года, сообщает издание «Ведомости».

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