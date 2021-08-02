Новосибирец утонул в озере Грез

В озере Грез на левом берегу Новосибирска утонул мужчина. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Кировском районе Новосибирска в озере Грез утонул мужчина. Тело мужчины достали из воды вечером 1 августа.

— По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, прокомментировали КП-Новосибирск в СКР по области.

Известно, что об утопленник спасателям сообщили очевидцы. Они увидели тело в воде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.