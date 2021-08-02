Новосибирец утонул в озере Грез

В озере Грез на левом берегу Новосибирска утонул мужчина. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В Кировском районе Новосибирска в озере Грез утонул мужчина. Тело мужчины достали из воды вечером 1 августа.
— По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, прокомментировали КП-Новосибирск в СКР по области.
Известно, что об утопленник спасателям сообщили очевидцы. Они увидели тело в воде.
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