Черви ползают прям по конфетам. Фото: стоп-кадр с видео

Жительница города Обь купила конфеты, внутри которых обнаружила белых червей. Женщина приобрела лакомство в одном из местных супермаркетов, 29 июля и поделилась кадрами в соцсетях. На видео видно, как батончик конфет атаковали несколько червей разных размеров.

— А я опять о грустном… купила конфеты, батончик, «Картошка». А дома как развернула, так и ахнула, там червяки! Это просто ужас! Я взрослый человек, открыла и посмотрела, а ребенок откроет и сразу в рот засунет. Это что творится такое?— возмутилась женщина.

Со слов покупательницы, черви были обнаружены сразу в нескольких конфетах, а потому вредители могут находится во всей партии сладостей.

Сибиряки поделились своими историями неудачных покупок в этом же магазине.

— Мы смесь там брали для маленького ребенка, там жук был, и в крупах часто у них жуки! — написали одна из покупательниц.

Подписчики паблика посоветовали женщине вернуть конфеты и больше не ходить в тот супермаркет.

Смотреть видеосюжет «Это просто ужас»: сибирячка купила конфеты с червями внутри

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