Пробки в Новосибирске на утро 2 августа 2021 года: затор на улице Большевистской

Новосибирцы стоят в 4-балльной пробке.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 2 августа 2021 года: водители стоят на улице Большевистской. Затор образовался от улицы Ульяновской до станции метро «Речной вокзал». Об этом сообщает «2ГИС».
Также в пробке стоят водители в районе проезда Энергетиков.
Трудно проехать по улице Порт-Артурской.
Затор образовался на улице Немировича-Данченко от улицы Троллейной до Станиславского.
В целом по городу уровень пробок достиг 4 баллов.
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