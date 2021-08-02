Погода в Новосибирске на 2 августа 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске 2 августа будет жаркая погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 2 августа 2021 года будет жаркой. Местами по области столбик термометра покажет 33 градуса. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня осадков не ожидается, возможен туман. Ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 21, 23 градусов. Днем воздух прогреется до 28 градусов, местами — до 33 градусов. По области могут пройти дожди дожди с грозой, — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.