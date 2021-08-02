Погода в Новосибирске на 2 августа 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске 2 августа будет жаркая погода.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 2 августа 2021 года будет жаркой. Местами по области столбик термометра покажет 33 градуса. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В первой половине дня осадков не ожидается, возможен туман. Ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 21, 23 градусов. Днем воздух прогреется до 28 градусов, местами — до 33 градусов. По области могут пройти дожди дожди с грозой, — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.
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