На Бердском шоссе погиб 58-летний мотоциклист

Мотоциклист погиб в ДТП с Audi. Фото: ГИБДД по городу

В воскресенье, 1 августа, на Бердском шоссе в ДТП погиб 58-летний мотоциклист. В ГИБДД по Новосибирске рассказали подробности трагедии.

— Мужчина ехал по Бердскому шоссе на мотоцикле Honda. Он двигался стороны улицы Звездная в сторону улицы Одоевского. Авария произошла у дома №38 на Бердском шоссе. По предварительной информации, он уходил от столкновения с неизвестным автомобилем и столкнулся с Audi. После этого мотоциклист влетел в дерево, — уточнили в ведомстве.

Байкер умер до приезда врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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