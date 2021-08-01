Геймеры воссоздали центр Новосибирска в компьютерной игре. Фото: TeamCIS

Геймеры-любители построили центр Новосибирска в компьютерной игре Майнкрафт. Итог игроки сняли на видео и опубликовали на YouTube.

Геймеры возвели театр оперы и балета, памятник Ленину, краеведческий музей, мэрию, управление Западно-Сибирской железной дороги и «Болгарский дом».

Виртуальный Новосибирск участники воссоздали за четыре дня. Об этом они рассказали в группе TeamCIS | СНГ [Build The Earth].

Принять участие в строительстве мог каждый желающий, необходимо было лишь заполнить заявку.

Про себя организаторы говорят:

— Мы строим Россию и все страны СНГ, а также Украину, Грузию и Туркменистан в Minecraft в рамках международного проекта BuildTheEarth, — пишут они у себя в официальной группе в соцсети.

Цель проекта Build the Earth — воссоздать всю планету Земля (в масштабе 1:1 в Майнкрафте на единой карте мира.

Смотреть видеосюжет Геймеры-любители построили центр Новосибирска в Майнкрафте

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