В центре Новосибирска столкнулись два кроссовера: пострадали пять человек

В центре Новосибирска произошло серьезное ДТП. Фото: АСТ-54

В воскресенье, 1 августа, в центре Новосибирска столкнулись кроссоверы Honda CR-V и Hyundai Santa Fe. ДТП произошло на Красном проспекте. В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Hyundai, за рулем которого был 42-летний мужчины, ехал по улице Фрунзе со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Советской. У дома №54 на Красном проспекте он столкнулся с Honda. За рулем кроссовера был 27-летний мужчина. Он ехал по Красному проспекту со стороны улицы Ядринцевской в сторону улицы Державина, — уточнили в ведомстве.

В больницу госпитализировали пять человек. Две девочки 10-ти и 15-лет, пассажирки автомобиля «Hyundai», доставлены в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Со слов очевидцев, на перекрестке не работал светофор.

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