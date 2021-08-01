В Новосибирске машина каршеринга врезалась в строительный магазин

Автомобиль каршеринга врезался в здание. Фото: «АСТ-54»
В субботу, 1 августа, в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль каршеринга Hyundai Solaris врезался в строительный магазин на улице Кирова. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
— Машина перепрыгнула через бордюр. От удара у автомобиля оказались пробиты колеса, также на тротуар вытекли технические жидкости, — уточнили очевидцы в паблике.
Водитель с места происшествия скрылся.
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