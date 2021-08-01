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Происшествия1 августа 2021 8:12

В Новосибирске машина каршеринга врезалась в строительный магазин

Со слов очевидцев от удара у автомобиля пробило колеса и вытекла техническая жидкость
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Автомобиль каршеринга врезался в здание. Фото: «АСТ-54»

Автомобиль каршеринга врезался в здание. Фото: «АСТ-54»

В субботу, 1 августа, в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль каршеринга Hyundai Solaris врезался в строительный магазин на улице Кирова. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

— Машина перепрыгнула через бордюр. От удара у автомобиля оказались пробиты колеса, также на тротуар вытекли технические жидкости, — уточнили очевидцы в паблике.

Водитель с места происшествия скрылся.

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