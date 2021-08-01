«Ее выбросило из автомобиля»: под Новосибирском погибла 52-летняя водитель «Субару», съехавшая в кювет

Сибирячка погибла, съехав с дороги в кювет. Фото: ГИБДД по НСО

В Ордынском районе произошло смертельное ДТП. Там в ДТП погибла 52-летняя водитель Subaru Forester. Она не справилась в управлением и съехала в кювет. Женщину выбросило из автомобиля. От полученных травм она скончалась на месте. Трагедия произошла 31 июля. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

— Она ехала по дороге со стороны села Верх-Ирмень в направлении трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». По предварительной информации сибирячка не была пристегнута ремнем безопасности, — уточнили в ведомстве.

На мест работали полицейские. Они устанавливали все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.