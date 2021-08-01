Погода в Новосибирске на 1 августа 2021 года: сколько продержится жара

Новосибирцев ждет теплый день. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 1 августа 2021 года порадует сибиряков: первый день третьего месяца лета будет жарким.

- Днем в области будет плюс 24 - плюс 29 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 27 - плюс 29 градусов, ночью похолодает до плюс 12 - плюс 17 градусов (в некоторых районах до плюс 7 - плюс 11 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможны небольшие дожди и грозы.

В понедельник и вовсе столбик термометра в Новосибирске покажет плюс 30 градусов, никаких осадков не ожидается.

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