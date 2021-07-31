В Новосибирске мужчина пытался покончить с собой на пляже

ЧП произошло на пляже. Фото: МАСС.

Спасателями МАСС патрулировали берег Обского водохранилища в районе Центрального пляжа (ул. Бердское шоссе), когда заметили странного парня в воде. На новосибирце была одежда, и вел он себя неадекватно.

- Спасатели попросили его выйти из воды, но 29-летний парень стал угрожать, что совершит суицид, - продолжают в МАСС. - Спасатели вызвали на место сотрудников отдела полиции, совместными усилиями молодой человек был задержан.

Теперь парень общается с полицейскими и объясняет, что с ним произошло.

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