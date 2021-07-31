В Новосибирске рыбак поймал на крючок черепаху

Черепаха попалась на крючок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец рыбачил в пруду возле дома №104 на улице Немировича-Данченко, вот только на крючок ему попался не карась, а краснокнижная черепаха. О необычной находке он рассказал на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- По всей видимости, её выбросили. Попалась она на крючок, когда пыталась съесть прицепленного червяа, - объяснил автор поста в видео.

К слову, черепаху сибиряк с крючка снял - никаких серьезных повреждений у нее не было, и она вернулась обратно в пруд.

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