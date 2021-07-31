Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Дом. Семья31 июля 2021 22:02

В Новосибирске рыбак поймал на крючок черепаху

Скорее всего, ее выбросили прежние хозяева
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Черепаха попалась на крючок.

Черепаха попалась на крючок.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец рыбачил в пруду возле дома №104 на улице Немировича-Данченко, вот только на крючок ему попался не карась, а краснокнижная черепаха. О необычной находке он рассказал на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- По всей видимости, её выбросили. Попалась она на крючок, когда пыталась съесть прицепленного червяа, - объяснил автор поста в видео.

К слову, черепаху сибиряк с крючка снял - никаких серьезных повреждений у нее не было, и она вернулась обратно в пруд.

Новосибирец поймал черепаху в пруду на улице Немировича-Данченко

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.