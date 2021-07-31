Саблистка София Позднякова завоевала вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

София Позднякова завоевала второе золото на Олимпиаде. Фото: Reuters.
Саблистка из Новосибирска София Позднякова выиграла в командных соревнованиях по сабле на Олимпиаде в Токио. Напомним, первую медаль она завоевала в индивидуальных соревнованиях , победив в финале россиянку Софью Великую.
Встреча в финале с француженками для Софии складывалась нервно: первую схватку она проиграла, пропуская удары один за другим. Но потом и София, и все другие участницы сборной - Софья Великая, Ольга Никитина - уже давали отпор соперницам в каждой схватке.
В итоге спортсменки смогли одолеть французскую сборную, а София стала во второй раз олимпийской чемпионкой.
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