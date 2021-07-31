В Новосибирске от коронавируса умерла 94-летняя пенсионерка

Врачи делают все возможное, чтобы побороть заразу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки от коронавируса в Новосибирской области умерли 11 человек.

- Не смогли побороть болезнь двое пожилых мужчин в возрасте 69 лет, 72-летний пенсионер и женщины в возрасте 56 лет, 65 лет, две 71-летних сибирячки, две 72-летних пенсионерки, женщины в возрасте 74 лет и 94 лет. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2340 человек.

Сейчас врачи борются за жизнь 358 человек, которые находятся в реанимации: 48 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным оперштаба, с начала пандемии коронавирусом в Новосибирской области заболели 52720 человек, среди них 3837 детей. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 209 человек, в больницах находятся 4875 человек (среди них 51 ребенок).

Есть и хорошие новости: выздоровели в регионе 44735 человек.

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