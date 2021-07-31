Семилетний мальчик сломал палец в детском лагере под Новосибирском

Медики оказали ребенку помощь.
Фото: Влад КОМЯКОВ
ЧП произошло в одном из детских лагерей, который находится в 30 километрах от Новосибирска. Там серьезную травму получил семилетний мальчик:
- Ребенок играл в футбол и повредил палец, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Врачи диагностировали у него перелом фаланги пятого пальца без смещения.
Ребенку медики оказали всю необходимую помощь, подробности случившегося предстоит выяснить полиции.
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