Семилетний мальчик сломал палец в детском лагере под Новосибирском

Медики оказали ребенку помощь. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло в одном из детских лагерей, который находится в 30 километрах от Новосибирска. Там серьезную травму получил семилетний мальчик:

- Ребенок играл в футбол и повредил палец, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Врачи диагностировали у него перелом фаланги пятого пальца без смещения.

Ребенку медики оказали всю необходимую помощь, подробности случившегося предстоит выяснить полиции.

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