София Позднякова вышла в финал командных соревнований по сабле на Олимпиаде

София Позднякова выиграла в полифинале командных соревнований. Фото: Reuters.

Полуфинал командных соревнований на Олимпиаде в Токио начался непросто для Софии Поздняковой. Дочка четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова пропустила шесть ударов от кореянки.

В итоге следующие схватки она провела на высоте, не дав соперницам ни единого шанса. Российская сборная обыграла соперников со счетом 45:26. И теперь Софии Поздняковой, Софьи Великой (ее, кстати, София выиграла в финале индивидуальных соревнований на Олимпиаде) и Ольги Никитиной предстоит сразиться с француженками.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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