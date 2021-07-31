София Позднякова вышла в финал командных соревнований по сабле на Олимпиаде

София Позднякова выиграла в полифинале командных соревнований. Фото: Reuters.
Полуфинал командных соревнований на Олимпиаде в Токио начался непросто для Софии Поздняковой. Дочка четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова пропустила шесть ударов от кореянки.
В итоге следующие схватки она провела на высоте, не дав соперницам ни единого шанса. Российская сборная обыграла соперников со счетом 45:26. И теперь Софии Поздняковой, Софьи Великой (ее, кстати, София выиграла в финале индивидуальных соревнований на Олимпиаде) и Ольги Никитиной предстоит сразиться с француженками.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер