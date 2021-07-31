В Новосибирской области двое мужчин оборудовали нарколабораторию в дачном домике

Во время обыска полицейские изъяли оборудование и прекурсоры. Фото: ГУ МВД по новосибирской области.

Полицейские задержали двоих жителей Тогучинского, которые организовали нарколабораторию в дачном домике.

- 23-летний парень руководил лабораторией, контролировал поступление денег, а также являлся оператором нелегального интернет-магазина. Его 24-летний изготавливал наркотики и делал закладки, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Во время обыска полицейские изъяли оборудование, магнитную мешалку, электронные весы, упаковку для наркотиков, канистры, контейнеры с ингредиентами, а также 3,9 килограмма прекурсоров.

Позже под селом Верх-Тула полицейские нашли тайник мефедроном массой 44 грамма: его преступники собирались продать. Нарушителям предъявили обвинения по статье . 4 ст. 228.1 УК РФ: им грозит до 20 лет лишения свободы.

В дальнейшем неподалёку от села Верх-Тула полицейскими был обнаружен тайник с мефедроном массой 44 грамма, который фигуранты приготовили к сбыту.

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