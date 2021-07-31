Под Новосибирском пациент со сломанным ребром устроил дебош

Медики вывали полицию.
Фото: Виктория МИНАЕВА
ЧП приключилось в больнице города Оби, что находится в 18 километрах от Новосибирска: там пациент устроил скандал. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
- 42-летний мужчина поступил в больницу с неосложненным переломом шестого ребра. Он был пьян,- пояснил КП-Новосибирск источник. - В приемном покое житель города Оби начал дебоширить, медикам пришлось вызывать полицию.
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Теперь в этой истории будет разбираться полиция.
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