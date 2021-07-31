Погода в Новосибирске на 31 июля 2021 года: будет тепло и облачно

По прогнозам синоптиков, осадков в этот день быть не должно.
Фото: Алексей КРЕМНЁВ
Погода в Новосибирске на 31 июля 2021 года обещает быть облачной. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день быть не должно.
— В воскресенье, 31 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+13, днем — поднимется до +24…+26 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс.Погоды, однако ночью они все-таки прогнозируют небольшой дождь.
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