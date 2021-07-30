Сибиряк пошел под суд за езду на мопеде пьяным

В Новосибирской области мужчина пошел под суд из-за езды на мопеде пьяным. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Новосибирской области мужчина пошел под суд из-за езды на мопеде пьяным. Сибиряк уже ранее был судим за аналогичное правонарушение, однако это его не остановило.

— Мужчина обвинялся в том, что утром 7 мая 2021 года в селе Половинное управлял мопедом марки «Дельта» в состоянии опьянения. Около дома №3 по улице Центральная был остановлен сотрудником полиции, — сообщает Красноозерский районный суд. — Против него было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов, с лишением прав на 3 года.

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