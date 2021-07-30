Первая школьная ярмарка в Новосибирске — 2021: где и когда откроется

Первая школьная ярмарка в Новосибирске-2021 откроется на площади Маркса. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Первая школьная ярмарка в Новосибирске-2021 откроется на площади Маркса. Она будет работать на территории, прилегающей к ТЦ «Фантазия», с 1 августа по 15 сентября. С 17 августа по 6 сентября школьники также смогут закупиться на ярмарке на улице Троллейная около ТЦ «Континент». Открыты обе ярмарки будут с 10 утра до семи вечера.

— В ярмарках примут участие более 20 товаропроизводителей. Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10 %, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На ярмарках, как и в любом общественном месте, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, где в Новосибирске можно купить школьную форму в 2021 году. А специально для родителей школьников Роспотребнадзор подготовил памятку, как правильно выбрать одежду для учебы.

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