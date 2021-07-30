Детские школы искусств Новосибирской области приводят в порядок по нацпроекту «Культура»

Губернатор оценил ход ремонта. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки оценил ход работ по капитальному ремонту Детской школы искусств в Венгерове. Средства на здание, которому в этом году исполнится 125 лет, были выделены в рамках национального проекта «Культура».

В школе уже заменили кровлю, выравняли полы, обустроили эвакуационный выход, модернизировали систему отопления, облицевали керамогранитом часть фасада, провели электромонтажные работы. Завершиться ремонт должен уже к середине августа.

Глава региона напомнил, что модернизация региональных и муниципальных ДШИ путём их капремонта и реконструкции — новое направление в рамках нацпроекта, которое стартовало только в этом году. И принципиально важное для нашего региона. В Новосибирской области 30 из 177 зданий, в которых размещены школы искусств, нуждаются в ремонте.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» начали ремонт восьми из них. Шесть будут отремонтировано к концу текущего года, еще в двух в связи с большими объёмами работ ремонт будет продолжен в 2022 году. Работы ведется под контролем Правительства региона.

В текущем году в программу капитального ремонта национального проекта «Культура» включены Детская музыкальная школа №5 Новосибирска, Посевнинская детская школа искусств Черепановского района, Линевская детская школа искусств Искитимского района, Куйбышевская детская художественная школа, Куйбышевская детская школа искусств, Маслянинская детская школа искусств, Детская школа искусств «Радуга» Татарского района, а также Детская школа искусств Венгеровского района. На проведение этих работ направлено почти 80 млн рублей, из них 60,8 млн рублей – из федерального бюджета. За три года – с 2021 по 2023 – из федерального бюджета Новосибирской области планируется направить порядка 280 млн рублей на реализацию этого направления.

Андрей Травников подчеркнул: Новосибирская область остаётся культурным центром сибирского региона. Каждый год образовательная система культуры – школы искусств, музыкальные и художественные школы – открывают сотни юных дарований. Более десяти лет подряд ребята выводят Новосибирскую область в число лидеров в Дельфийских играх. Новое направление нацпроекта, уверен Губернатор, позволит готовить ещё больше юных талантов, укрепит позиции региона как культурного центра.