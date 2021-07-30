Полиция начала проверку после того, как в Новосибирске на остановке загорелась женщина

В полиции проводят проверку после того, как в Новосибирске женщина загорелась прямо на остановке. Фото: Влад КОМЯКОВ

В полиции проводят проверку после того, как в Новосибирске женщина загорелась прямо на остановке общественного транспорта. Напомним, ЧП произошло в Калининском районе вечером 30 июля, о нем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В полицию сегодня было передано сообщение из медицинского учреждения о поступлении в ожоговое отделение женщины. В настоящее время полицейские устанавливают ее личность и все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказывали в соцсетях очевидцы, на помощь сибирячке быстро пришли прохожие: они потушили женщину из огнетушителя.

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Об этом рассказали очевидцы в соцсетях (подробнее).

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