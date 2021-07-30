В Новосибирске женщина загорелась на остановке

В Новосибирске женщина загорелась прямо на остановке общественного транспорта. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске женщина загорелась прямо на остановке общественного транспорта. ЧП произошло вечером, 30 июля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Сегодня в Калининском районе за остановкой «АЗС» загорелась женщина. Очевидцы подбежали к ней с огнетушителями и потушили ее, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На место оперативно прибыли спецслужбы: скорая помощь, пожарные и полиция. Пострадавшую сибирячку увезли в больницу с ожогами. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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