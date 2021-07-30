В Новосибирске завершены поиски 70-летней пенсионерки, несколько лет не выходившей из дома

В Новосибирске завершены поиски 70-летней пенсионерки. Фото: "ЛизаАлерт"
В Новосибирске завершены поиски 70-летней пенсионерки, которая 29 июля вышла из своей квартиры и пропала. До этого женщина, по словам родственников, пару лет не покидала свой дом. У сибирячки есть определенные проблемы с памятью, ее поисками занимались волонтеры и полиция.
— Мужчина, видевший нашу ориентировку, заметил на улице похожую женщину. Это было как раз недалеко от места, где она пропала — дальше там уже начинался частный сектор, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Мужчина спросил у женщины, как ее зовут: она назвала ему свою девичью фамилию, но правильное имя и отчество. Тогда сибиряк все решил позвонить на горячую линию отряда.
К счастью, волонтеры находились по близости и смогли буквально за пять минут подъехать к мужчине. А уже спустя примерно десять минут, на месте были и родственники найденной женщины.
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