В Новосибирске от коронавируса умерли 11 человек: среди них — 49-летний мужчина. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 30 июля, стало известно, что от ковида умерли еще 11 сибиряков. Подробности об умерших опубликовал оперштаб Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 49, 56, 60, 62, 66, 68, 71 и 74 лет, а также женщины в возрасте 54, 66 и 67 лет. Всего от ковида в регионе скончались уже 2329 человек, — говорится в официальном сообщении.

В тяжелом состоянии в реанимации находится 371 пациент. Из них не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ 51 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 202 жителей Новосибирской области. Так, с начала вспышки ковид выявили уже у 52 511 человек, среди них — 3820 детей. Из хороших новостей — 44 603 сибиряков справились с болезнью.

Ранее КП-Новосибирск писала, что от ковида в Новосибирской области умерла двухмесячная девочка. Ребенка госпитализировали с поражением легких в 60 %.

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