Строить жилье для специалистов и детей-сирот будут быстрее за счет совмещения программ

Строительство жилья для детей-сирот - важная задача для правительства Новосибирской области: Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Кыштовском районе. Глава региона оценил ход строительства многоквартирного дома для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И обсудил вопрос об обеспечении служеьным жильем специалистов.

- В этом году мы вместе с депутатами несколько сотен миллионов рублей добавили на жилье для детей-сирот, знаю, что у вас тоже очередь еще не закрыта. И в следующем году мы планируем увеличивать темпы реализации программы. Один из вариантов решения этой проблемы – совмещать программы строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот – в одном доме и то, и другое. И очень важно, что в реализации обеих программ участвуют и такие отдаленные территории как Кыштовский район, – отметил Губернатор Андрей Травников.

Также Губернатор поручил ускорить прохождение государственной экспертизы дома со служебными квартирами и квартирами для детей-сирот в с. Кыштовка.

Напомним, в Новосибирской области действует широкий набор инструментов для стимулирования развития многоквартирного строительства в сельских районах области. К стартовавшей в 2019 году пилотной программе по строительству служебного жилья добавился проект, позволяющий комбинировать разные программы – расселения из аварийного жилья, квартир для детей-сирот и служебного жилья – для возведения домов в сельской местности. В 2019 году в нашем регионе был утвержден реестр типовых проектов, разработанных региональным минстроем, стартовал пилотный проект по строительству служебного жилья по типовым проектам, который помогает обеспечить жильем молодых специалистов в районах области. При реализации этих программ применяют, например, комбинированные проекты многоквартирных домов с квартирами под служебное жилье, в которых до 25% жилых помещений предназначено для детей-сирот.