В Новосибирске пожарные спасли 25 человек из горящего общежития. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В пятницу, 30 июля, на улице Петухова в Новосибирске загорелось общежитие. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

— Известно, что возгорание произошло на балконе 8-го этажа девятиэтажного здания примерно в 15:20. Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 25 человек, среди них было 4 ребенка. Открытое горение на балконе удалось потушить за 14 минут. Известно, там горели домашние вещи на площади 3 квадратных метра, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, огонь повредил балконную дверь и окно. В комнате, где загорелся балкон, людей не было. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.Что стало причиной пожара, установят дознаватели МЧС.

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