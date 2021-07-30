Пробки на вечер в Новосибирске 30 июля 2021 года: затор возник на улице Фабричная

Пробки на вечер в Новосибирске 30 июля 2021 года образовались на обоих берегах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске 30 июля 2021 года образовались на обоих берегах. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 5 баллов.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Кошурникова, проспект Дзержинского, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Залесская, Танковая, Богдана Хмельницкого и Писемского.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Большая, Хилокская, Котовского, Тюменская и Петухова.
Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.
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