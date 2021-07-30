В Новосибирске столкнулись «Тойота» и «Лада»: в больнице ребенок

На месте случившегося работал экипаж ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Утром, 30 июля, в Новосибирске столкнулись иномарка и «Лада». В больнице в результате ДТП оказался ребенок.

— Сегодня, около половины седьмого утра, 22-летний водитель автомобиля «Лада-2114» ехал по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Весна Сибири, в направлении улицы Коминтерна, поворачивая налево в сторону улицы Лазурная. Напротив дома №68к1 на Гусинобродском шоссе он столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого был 47-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадала 17-летняя девочка — пассажирка «Лады». Ее доставили в больницу с ушибами головы и тела. На месте случившегося работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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